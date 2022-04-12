Валерия назвала главные плюсы Москвы

Российская эстрадная певица, народная артистка России Валерия в беседе с «Москвич Mag» призналась в любви к Москве, а также назвала главные плюсы любимого города.

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Она считает, что город красивее столицы России трудно найти: он ухоженный, чистый и здесь очень много места для прогулок. Валерия рассказала, что в теплое время года регулярно с семьей и друзьями выбирается на пешие экскурсии, иногда даже с экскурсоводом.

Ревица добавила, что живет в Москве уже 30 лет, и только сейчас стала замечать, как сильно изменилась столицы за последние годы. Она отметила масштабные работы по реставрации центра города, а также назвала внутренний туризм одной из главных отличительных черт города. По ее словам, гости остаются в восторге от Москвы.