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4 часа назад

Москвичей пригласили на онлайн-викторину ко Дню космонавтики

Вечерняя Москва

Юные жители города, а также их родители смогут принять участие в тематической онлайн-викторине, приуроченной ко Дню космонавтики. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

Москвичей пригласили на онлайн-викторину ко Дню космонавтики
Фото: агн москваагн москва

— Онлайн-викторину интересно пройти всей семьей. Взрослые смогут освежить в памяти известные факты, а для ребенка, который делает первые шаги в изучении космоса, она станет источником получения новых знаний, — говорится в сообщении.

Помимо этого, горожане смогут узнать факты из жизни о первооткрывателях космоса — Юрии Гагарине и Алексее Леонове, собаках-космонавтах Белке и Стрелке, а также о достижениях страны в области космического приборостроения.

Знакомство с историей космонавтики начнется с аллеи Космонавтов, которая находится недалеко от ВДНХ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 9 апреля, стало известно, что в столице подготовили более 100 мероприятий в честь Дня космонавтики. Так, жители города смогут посетить кинопоказы, лекции, концерты, квесты и многое другое.

Также сегодня пассажиры смогут увидеть в московском метро тематически украшенные поезда, а на некоторых станциях откроются специальные выставки.

Новости Москвы,Юрий Гагарин,Алексей Леонов,ВДНХ,
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