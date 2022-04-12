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4 часа назад

Москвичи выберут имена для детенышей редкого вида обезьян

Mos.ru

В проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору имен для детенышей редкого львинохвостого макака. Две обезьяны-самочки появились на свет в Московском зоопарке. Они родились у сестер Жоржетты и Колетты.

Москвичи назовут детенышей редкого вида обезьян
Фото: Пресс-служба Московского зоопаркаПресс-служба Московского зоопарка

Участники проекта могут предложить свой вариант имен или выбрать из трех имеющихся вариантов: Иветта и Лизетта, Маня и Дуня, Лилия и Фиона.

«Очень важно сохранять редкие виды животных и отрадно, что имена им будут выбирать неравнодушные москвичи в проекте “Активный гражданин”. Это, безусловно, привлечет внимание общественности к защите природы», — отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Две обезьяны краснокнижного вида родились еще конце прошлого года. Львинохвостых макак еще называют вандеру. Детеныши уже окрепли и ведут себя активно. До шести месяцев они будут питаться материнским молоком, но уже начали пробовать взрослую еду. Эти макаки любят бананы, помидоры, папайю, фенхель и топинамбур, рассказали в Московском зоопарке.

Участники «Активного гражданина» уже трижды выбирали имена для его обитателей. Белую медведицу, которую золотодобытчики спасли в Красноярском крае, они назвали Хатангой. Медвежонку, эвакуированному из Якутии,дали имя Томпа. А детеныша яка, родившегося в Центре воспроизводства редких видов животных, назвали Звездочкой.

Проект «Активный гражданин» работает в Москве с 2014 года. За это время к нему присоединились более 5,8 миллиона человек. Они решают, что необходимо благоустроить, как должны работать городские учреждения, выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. Москвичи уже приняли участие более чем в пяти тысячах голосований. Решения, поддержанные большинством, реализуют в городе. Что изменилось благодаря «активным гражданам», можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы».

Проект развивают Департамент информационных технологий Москвы и государственное казенное учреждение «Новые технологии управления».

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