Москвичи назовут детенышей редкого вида обезьян

В проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору имен для детенышей редкого львинохвостого макака. Две обезьяны-самочки появились на свет в Московском зоопарке. Они родились у сестер Жоржетты и Колетты.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка Пресс-служба Московского зоопарка

Участники проекта могут предложить свой вариант имен или выбрать из трех имеющихся вариантов: Иветта и Лизетта, Маня и Дуня, Лилия и Фиона.

«Очень важно сохранять редкие виды животных и отрадно, что имена им будут выбирать неравнодушные москвичи в проекте “Активный гражданин”. Это, безусловно, привлечет внимание общественности к защите природы», — отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Две обезьяны краснокнижного вида родились еще конце прошлого года. Львинохвостых макак еще называют вандеру. Детеныши уже окрепли и ведут себя активно. До шести месяцев они будут питаться материнским молоком, но уже начали пробовать взрослую еду. Эти макаки любят бананы, помидоры, папайю, фенхель и топинамбур, рассказали в Московском зоопарке.

Участники «Активного гражданина» уже трижды выбирали имена для его обитателей. Белую медведицу, которую золотодобытчики спасли в Красноярском крае, они назвали Хатангой. Медвежонку, эвакуированному из Якутии,дали имя Томпа. А детеныша яка, родившегося в Центре воспроизводства редких видов животных, назвали Звездочкой.