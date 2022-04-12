Промывку Крымского моста начали в Москве

«Прямо сейчас наши специалисты приступили к промывке Крымского моста. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистим чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста. На работы потребуется один день. Задействуем бригаду из пяти специалистов и две поливомоечные машины», - говорится в сообщении.