Промывку Крымского моста начали в Москве

Специалисты городских служб приступили к промывке Крымского моста. Об этом сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.
«Прямо сейчас наши специалисты приступили к промывке Крымского моста. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистим чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста. На работы потребуется один день. Задействуем бригаду из пяти специалистов и две поливомоечные машины», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время промывки движение автотранспорта и пешеходов ограничиваться не будет.