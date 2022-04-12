Названа дата открытия водных маршрутов в столице

«Мы также планируем исключить такое понятие, как продажа билетов с рук. Это незаконное и небезопасное явление, от которого давно пора было избавиться, — борьба за пассажира, промоутеры из 1990-х, завышение цены поездки в три — пять раз, если ты не купил билет заранее. Вместо этого в наиболее популярных местах будет доступна продажа билетов в городских кассах. По-прежнему будет доступна покупка билета на теплоходе — через официальные терминалы и кассовые аппараты с чеком», — рассказал Максим Ликсутов.