Названа дата открытия водных маршрутов в столице

В этом году формат прогулочных речных перевозок будет обновлен. Сервис станет удобнее и безопаснее для пассажиров, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«44 причала Москвы-реки теперь обслуживает Центр организации дорожного движения. Мы будем следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов. С помощью почти 300 камер в акватории Центр организации дорожного движения следит за участками реки и причалами и ведет круглосуточный мониторинг. Этот сезон управления городскими прогулочными перевозками по реке для нас тестовый, некоторые решения внедрят уже с открытия, оставшуюся часть будем продолжать вводить в течение сезона — это позволит и бизнесу перестроиться на новый формат более плавно», — отметил он.
Сезон речной навигации откроется в столице 24 апреля. Ежегодно прогулочными маршрутами по Москве-реке пользуются 1,2 миллиона пассажиров. По словам Максима Ликсутова, чтобы они были такими же понятными, как поездки на автобусе или метро, на причалах будет создана единая навигация с информацией о речных маршрутах. На плакатах с картами будут указаны все остановки и места посадки. У каждого маршрута будет свой цвет на карте и ориентироваться будет проще.
На Едином транспортном портале и в приложении Московский транспорт пользователи смогут следить за изменениями в расписании, выбирать точное время поездки, также будет доступен удобный сервис покупки билетов.
«Мы также планируем исключить такое понятие, как продажа билетов с рук. Это незаконное и небезопасное явление, от которого давно пора было избавиться, — борьба за пассажира, промоутеры из 1990-х, завышение цены поездки в три — пять раз, если ты не купил билет заранее. Вместо этого в наиболее популярных местах будет доступна продажа билетов в городских кассах. По-прежнему будет доступна покупка билета на теплоходе — через официальные терминалы и кассовые аппараты с чеком», — рассказал Максим Ликсутов.