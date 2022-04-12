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2 часа назад

В День космонавтики машинисты Мосметро будут поздравлять пассажиров фразой "Поехали!"

ТАССиещё 1

Машинисты Московского метрополитена 12 апреля, в День космонавтики, будут поздравлять пассажиров легендарной фразой "Поехали!" при отправлении поезда с конечной станции на каждой линии. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

12 апреля машинисты метро будут поздравлять пассажиров фразой "Поехали!"
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня, в День космонавтики, в Мосметро подготовили для вас много космического. При отправлении поезда с конечной станции на каждой линии машинисты будут поздравлять пассажиров легендарной фразой "Поехали!". Если вы сегодня будете на Калужско-Рижской линии, обратите внимание на головной вагон поезда и маршрутное табло - возможно, вам попадется по пути тот самый состав с тематическими стикерами", - приводятся в публикации слова главы департамента Максима Ликсутова.

Кроме этого, Мосметро совместно с Роскосмосом и Департаментом инвестиционной и промышленной политики подготовило тематическую выставку, приуроченную к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли. В переходе между станцией "Ленинский проспект" и МЦК Площадь Гагарина до 25 апреля пассажиры впервые смогут увидеть скафандр космонавта "Орлан-М", макет ракеты-носителя "Союз-2" и 20 картин. А на "Выставочной" пройдет выставка, подготовленная совместно с Музеем космонавтики, она продлится до 19 апреля.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Роскосмос,
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