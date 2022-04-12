12 апреля машинисты метро будут поздравлять пассажиров фразой "Поехали!"

"Сегодня, в День космонавтики, в Мосметро подготовили для вас много космического. При отправлении поезда с конечной станции на каждой линии машинисты будут поздравлять пассажиров легендарной фразой "Поехали!". Если вы сегодня будете на Калужско-Рижской линии, обратите внимание на головной вагон поезда и маршрутное табло - возможно, вам попадется по пути тот самый состав с тематическими стикерами", - приводятся в публикации слова главы департамента Максима Ликсутова.