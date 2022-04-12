Собянин утвердил новый порядок выплаты пособий на детей

В Москве утвердили новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей с рождения до 18 лет из нуждающихся семей. Решение было принято в соответствии с указом Президента России Владимира Путина о создании единой системы детских пособий. Соответствующее постановление по этому вопросу на заседании Президиума Правительства Москвы подписал Сергей Собянин.

Для детей всех возрастов установлен единый размер пособий, который зависит только от дохода семьи.

Пособия смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума. Сейчас она составляет 18 714 рублей в месяц.

В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50 процентов от величины прожиточного минимума для ребенка (8087 рублей в месяц), 75 процентов (12 131 рубль) или 100 процентов (16 174 рубля).

Заявления на получение пособий начнут приниматься 1 мая 2022 года. Подать их можно через личный кабинет на mos.ru. Выплата будет установлена с 1 апреля 2022 года.

Если ежемесячное пособие на ребенка было назначено по ранее действовавшим правилам, то средства будут выплачиваться до тех пор, пока ребенку не исполнится три, восемь и 18 лет.

С 1 мая 2022 года получатели таких выплат также могут обратиться за назначением ежемесячных пособий на детей в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. Если право на новый размер пособия подтвердится, выплата устанавливается с доплатой с 1 апреля 2022 года. Если последует отказ, то сохранится ранее назначенная сумма до достижения ребенком трех, восьми или 18 лет.