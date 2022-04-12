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1 час назад

Сергей Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей

Mos.ruиещё 16

В Москве утвердили новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей с рождения до 18 лет из нуждающихся семей. Решение было принято в соответствии с указом Президента России Владимира Путина о создании единой системы детских пособий. Соответствующее постановление по этому вопросу на заседании Президиума Правительства Москвы подписал Сергей Собянин.

Собянин утвердил новый порядок выплаты пособий на детей
Фото: Mos.ruMos.ru

Для детей всех возрастов установлен единый размер пособий, который зависит только от дохода семьи.

Пособия смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума. Сейчас она составляет 18 714 рублей в месяц.

В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50 процентов от величины прожиточного минимума для ребенка (8087 рублей в месяц), 75 процентов (12 131 рубль) или 100 процентов (16 174 рубля).

Заявления на получение пособий начнут приниматься 1 мая 2022 года. Подать их можно через личный кабинет на mos.ru. Выплата будет установлена с 1 апреля 2022 года.

Если ежемесячное пособие на ребенка было назначено по ранее действовавшим правилам, то средства будут выплачиваться до тех пор, пока ребенку не исполнится три, восемь и 18 лет.

С 1 мая 2022 года получатели таких выплат также могут обратиться за назначением ежемесячных пособий на детей в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. Если право на новый размер пособия подтвердится, выплата устанавливается с доплатой с 1 апреля 2022 года. Если последует отказ, то сохранится ранее назначенная сумма до достижения ребенком трех, восьми или 18 лет.

Новый порядок выплаты пособий обеспечивает адресность, доступность и удобство получения москвичами социальной помощи от города.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,Правительство Москвы,
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