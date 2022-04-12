В "Зарядье" откроется выставка, посвященная Пасхе

Выставка, посвященная Пасхе, 15 апреля откроется в Подземном парке "Зарядье". Она пройдет в рамках проекта SOVRISK #напотоке, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка.
"Пятнадцатого апреля в Подземном музее парка "Зарядье" откроется 12-я выставка проекта SOVRISK #напотоке. В специальную экспозицию, посвященную Пасхе, вошли работы художников - участников проекта "После иконы". Куратор выставки - Антон Беликов, кандидат философских наук, художник, основатель проекта "После иконы", - рассказал собеседник агентства.
В камерном пространстве Подземного музея будут представлены живопись, скульптура и видео Максима Демина, Михаила Рогова, Дениса Иванникова, Елизаветы Червяковой, Раисы Лысениной, Никиты Кулинича, Ники Клецки, Светланы Чепровой (aka foton sveta) и других.
"Пасхальная тема во все времена отражает не только и, быть может, даже не столько рассуждение о Боге, но и рассуждение о человеке в конкретной исторической ситуации. А что может быть актуальнее разговора о человеке?" - приводит пресс-служба слова Беликова.
Цикл SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка "Зарядье" представляет произведения актуальных российских художников - как именитых звезд, так и молодых авторов. Особенностями проекта стали премьерные показы работ, регулярная демонстрация NFT-арта, тематические спецпроекты, а также возможность для посетителей участвовать в формировании будущих экспозиций, выбирая наиболее понравившуюся среди представленных работ.