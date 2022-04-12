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23 минуты назад

Краеведческий диктант «Московский код» пройдет на 10 городских площадках

Mos.ru

Диктант проведут краеведы, которые также прочитают небольшие лекции.

Краеведческий диктант «Московский код» пройдет на 10 городских площадках
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыПресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

16 апреля в столице пройдет очный этап краеведческого диктанта «Московский код». Впервые москвичи смогут написать его на одной из городских площадок. Для диктанта специалисты Мосгорнаследия совместно с краеведами подготовили 20 вопросов разной сложности об истории и архитектуре города.

«Краеведческий диктант “Московский код” проходит в этом году уже в пятый раз. До этого единственная возможность участия в нем предполагала онлайн-формат. Горожане регистрировались на портале “Узнай Москву” и из дома отвечали на вопросы. Однако нам давно хотелось создать атмосферу настоящего интеллектуального испытания и пригласить горожан приехать на одну из площадок, чтобы очно написать диктант. В этом году такая возможность появилась. На 10 различных площадках, таких как библиотеки имени Н.А. Некрасова и имени Ф.М. Достоевского, Высшая школа экономики, парк “Митино”, Музей Москвы, участников будут ждать краеведы, которые не только продиктуют вопросы, но и проведут небольшие лекции перед диктантом», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В проведении диктанта также участвуют Российский государственный гуманитарный университет, Университет Правительства Москвы, Российская государственная детская библиотека, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, стадион «Динамо».

Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться, выбрав площадку на портале «Узнай Москву», а затем приехать в указанное на сайте время.

Горожан, которые ответят на наибольшее количество вопросов (как онлайн, так и офлайн), ждут памятные призы: книги об архитектуре, билеты в столичные театры и музеи. С 2020 года в диктантах «Московский код» приняли участие более 11 тысяч человек.

Новости Москвы,Илья Глазунов,Алексей Емельянов,ВШЭ,Правительство Москвы,
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