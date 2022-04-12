Краеведческий диктант «Московский код» пройдет на 10 городских площадках

«Краеведческий диктант “Московский код” проходит в этом году уже в пятый раз. До этого единственная возможность участия в нем предполагала онлайн-формат. Горожане регистрировались на портале “Узнай Москву” и из дома отвечали на вопросы. Однако нам давно хотелось создать атмосферу настоящего интеллектуального испытания и пригласить горожан приехать на одну из площадок, чтобы очно написать диктант. В этом году такая возможность появилась. На 10 различных площадках, таких как библиотеки имени Н.А. Некрасова и имени Ф.М. Достоевского, Высшая школа экономики, парк “Митино”, Музей Москвы, участников будут ждать краеведы, которые не только продиктуют вопросы, но и проведут небольшие лекции перед диктантом», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.