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59 минут назад

Москвичи поспорили из-за архивного снимка московской улицы

Мослента

Архивный снимок московской Петровки, сделанный в 1960-х годах, заставил пользователей сети поспорить о красоте современных жителей столицы. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

Москвичи поспорили из-за архивного снимка московской улицы
Фото: ТАССТАСС

На снимке изображена улица в теплое время. Люди в легкой одежде спокойных тонов, автобусы и автомобили, старые дома с колоннами.

«Хоть на минутку бы туда, и чтоб только люди все натуральные», — написала подписчица канала. В ответ другие пользователи посоветовали ей отъехать 100 километров от Москвы, чтобы увидеть «настоящие лица». Некоторые отметили, что в наши дни все еще легко «съездить в прошлое» и насладиться естественностью.

Другие согласились с москвичкой в том, что сейчас в столице все реже можно встретить «настоящую красоту». «Тогда еще не были заданы эталоны моды женщинам, и мужчин перекаченных меньше было. Это они боевиков насмотрелись в 90-ых и захотели стать крутыми», — написала одна россиянка.

Нашлись и те, кто вступился за современных жителей столицы. «В Москве с красотой людей все хорошо. Те, кто считают, что все искусственные, возможно, сами чем-то обделены или кем-то обижены», — высказала мнение подписчица канала.

Ранее в сети поспорили о вычурности исторического здания в центре Москвы.

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