Жители столицы нашли новый способ борьбы с вандалами в лифтах

Авторы идеи рассказали: чтобы отпугнуть правонарушителей, в лифтах своего дома они повесили муляжи камер видеонаблюдения. На данный момент, по их словам, такой метод работает и вандалов, портящих лифтовые кабины, не наблюдается.

В комментариях к посту пользователи отметили, что уже сейчас во многих лифтах есть работающие камеры и посоветовали установить их во всех московских домах. Один из участников сообщества также добавил, что такая камера, установленная в лифтовой кабине его дома, не только помогла избавиться от вандалов, но и поймать преступника, который украл у жителей дома ноутбук.