Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Фото: «Вечерняя Москва» «Вечерняя Москва»

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и четыре отменены. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и девять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

11 апреля Европейская комиссия объявила о включении 21 российской авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и UTair, в свой черный список по авиационной безопасности.

8 апреля в столичном аэропорту Внуково объявили о переходе на работу по летнему расписанию полетов.