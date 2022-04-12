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1 час назад

Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Вечерняя Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: «Вечерняя Москва»«Вечерняя Москва»

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и четыре отменены. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и девять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

11 апреля Европейская комиссия объявила о включении 21 российской авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и UTair, в свой черный список по авиационной безопасности.

8 апреля в столичном аэропорту Внуково объявили о переходе на работу по летнему расписанию полетов.

Также стало известно о начале проходки правого перегонного тоннеля между станциями метро «Пыхтино» и «Внуково». Это в свою очередь завершит строительство нового участка Солнцевской линии метро в аэропорт Внуково.

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