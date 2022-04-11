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23 минуты назад

Собянин сообщил об открытии трех новых детских садов в ТиНАО

Москва24

Три новых детских сада открыли в ТиНАО: два в поселении Московский и один в Десеновском. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Собянин сообщил об открытии трех новых детских садов в ТиНАО
Фото: телеграм-канал Сергея Собянинателеграм-канал Сергея Собянина

"Все детсады – светлые, просторные. В каждом есть залы для занятий музыкой, физкультурой и творчеством, а также медицинский кабинет", – написал мэр.

Он отметил, что в сумме они смогут принять порядка 770 детей и добавил, что во дворах учреждений оборудовали детские и спортивне площадки.

Всего за последние 11 лет в столице возвели свыше 300 детских садов. По словам градоначальника это позволило на два месяца снизить возрастной порог зачисления детей в дошкольные учреждения.

Ранее Собянин объявил об открытии трех больших школ в Москве в 2023 году. Они будут расположены на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17-м квартале Некрасовки.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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