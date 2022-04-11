В столице впервые за 40 лет построят новую трамвайную линию

Новую трамвайную линию построят вдоль проспекта Академика Сахарова в Москве к началу 2024 года. Об этом сообщил в понедельник в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"К концу 2023 - началу 2024 года в Москве впервые за 40 лет появится новая магистральная трамвайная линия - вдоль проспекта Академика Сахарова. Она соединит крупнейший хаб на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом. Участок 1,6 км создаст дополнительные "трамвайные диаметры" через весь город. Первый - от Метрогородка в Чертаново, второй - от Новогиреево до метро "Университет". Поездки станут комфортнее для почти 2 млн человек", - написал мэр.
По его словам, по новой трамвайной линии от Комсомольской площади до Бульварного кольца можно будет добраться в два раза быстрее, не спускаясь в метро. Станция "Комсомольская" разгрузится на 50 тыс. человек в сутки.
"А в 2023 году вместе с РЖД завершим строительство ТПУ "Площадь трех вокзалов", который будет принимать поезда D2 и D4. Пассажиры двух диаметров смогут легко пересесть на трамвайные маршруты. Для автомобилистов на проспекте Сахарова будет удобно - проезжая часть на улице достаточно широкая, с запасом пропускной способности, а работа светофора на пересечении с Садовым кольцом не изменится", - пообещал Собянин.