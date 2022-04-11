В столице впервые за 40 лет построят новую трамвайную линию

"К концу 2023 - началу 2024 года в Москве впервые за 40 лет появится новая магистральная трамвайная линия - вдоль проспекта Академика Сахарова. Она соединит крупнейший хаб на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом. Участок 1,6 км создаст дополнительные "трамвайные диаметры" через весь город. Первый - от Метрогородка в Чертаново, второй - от Новогиреево до метро "Университет". Поездки станут комфортнее для почти 2 млн человек", - написал мэр.