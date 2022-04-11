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1 час назад

Биолог рассказал, когда в Москве ожидается первая волна комаров

Москва24

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что сроки массового появления комаров в столичном регионе будут зависеть от погоды в апреле. Биолог добавил, что яйца комаров начинают развиваться в водоемах, которые уже не замерзают по ночам. Оптимальный для насекомых вариант – это поздневесенние лужи.

Биолог рассказал, когда в Москве ожидается первая волна комаров
Фото: ЖЖЖЖ

"Они остаются после разлива рек, ручьев либо просто в лесу после талого снега. В лужах нет рыбы, которая выедает личинки комаров. Лужи хорошо прогреваются в мае", – объясняет Марьинский.

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При этом единичных комаров в Москве можно встретить и сейчас, уверяет эксперт.

"Существуют виды комаров, которые приспособились к обитанию вместе с человеком. Если в подвале многоэтажного дома подтекает вода и постоянная лужа, то есть виды комаров, личинки которых умудряются там развиваться круглый год. И даже в разгар зимы можно столкнуться с единичными комарами", – подчеркнул специалист.

По его словам, комары в первую очередь будут беспокоить жителей нижних этажей.

"Комары – существа хорошо летающие, но небольшие. К порывам ветра они относятся не очень хорошо. Залететь могут и на верхние этажи многоэтажек, но чем выше, тем их будет меньше", – говорит биолог.

Существует широкий ассортимент химических отпугивающих средств (репеллентов) для борьбы с комарами, однако самым надежным вариантом остается москитная сетка на окне, считает Марьинский.

Вместе с тем в преддверии волны комаров в Москве и Подмосковье эксперт напомнил, что уже сейчас проснулись клещи. Марьинский пояснил, что в Москве клещей можно встретить в крупных лесопарках, например в "Лосином Острове".

Вероятность контакта будет увеличиваться до середины июня, а после начнет сокращаться, потому что для них станет слишком жарко, заключил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об увеличении численности тараканов в конце января – феврале. Рост связан с пиком размножения этих насекомых, который и приходится на указанный период. Всего же специалисты отмечают два таких всплеска. Следующий пик резкого повышения численности тараканов ожидается летом, уточнила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,МГУ,
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