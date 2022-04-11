В Москве открыли первый реабилитационно-образовательный центр для военных

Первый реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, открыт в расположенном в Москве филиале госпиталя им. А. А. Вишневского, сообщает Минобороны РФ.

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"Прежде всего хотел бы выполнить поручение министра обороны и передать вам слова благодарности за мужество, отвагу и храбрость при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в строй", - сказал статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков, обращаясь к первым пациентам центра.

Он подчеркнул, что глава военного ведомства принял решение "обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции".

"Для каждого из вас вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России", - уточнил замминистра.

Панков добавил, что в этих целях в филиале № 2 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского создан реабилитационно-образовательный центр, где одновременно с реабилитацией и протезированием военные будут проходить обучение.

Как уточнили в Минобороны, в программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.