Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

В понедельник и вторник в Москве сохранится плохая погода, что негативно скажется на трафике в городе. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

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"Сегодня и завтра в Москве ждем сильный дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это повлияет на дорожную ситуацию и затруднит движение транспорта. Плохая видимость, низкие скорости и ДТП тоже влияют на трафик", – говорится в публикации.

Уточняется, что движение будет затруднено в центре города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и в местах проведения дорожных работ.

В связи с непогодой водителей призывают не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, не совершать резких маневров, по возможности пересесть на общественный транспорт.