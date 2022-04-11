Почти 70% пользователей каршеринга в Москве отказались от личного транспорта

"Что мы сделали из конкретных шагов. Первое - у нас в этом году почти 13 тыс. машин должно было уйти с рынка, потому что достигли предельный возраст - 3 года. Но мы посмотрели все эти машины, они находятся в отличном состоянии. И вот эти машины мы приняли решение продлить, дали им еще один год", - рассказал Ликсутов.