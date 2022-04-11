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2 часа назад

Почти 70% пользователей каршеринга в Москве отказались от личного транспорта

ТАСС

Почти 70% пользователей каршеринга в Москве отказались от личного транспорта. Всего в городе доступно около 30 тыс. машин для каршеринга, об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в эфире в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Почти 70% пользователей каршеринга в Москве отказались от личного транспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По количеству автомобилей Москва по-прежнему один из лидеров мире - около 30 тыс. автомобилей доступно для жителей города. В день в Москве одним автомобилем пользуются 6-7 человек. В общей сложности эти 30 тыс. машин каршеринга <...> заменяют 90 тыс. личных автомобилей в сутки. Мы делали несколько опросов, спрашивали водителей, которые пользуются этими автомобилями, кто они. Почти на 70% это люди, которые отказались от ежедневных поездок на своей личной машине", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что оставшиеся 30% - это те, кто пересел с такси, с городского транспорта или разовые пассажиры.

"Что мы сделали из конкретных шагов. Первое - у нас в этом году почти 13 тыс. машин должно было уйти с рынка, потому что достигли предельный возраст - 3 года. Но мы посмотрели все эти машины, они находятся в отличном состоянии. И вот эти машины мы приняли решение продлить, дали им еще один год", - рассказал Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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