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3 часа назад

Московский зоопарк закрылся для посетителей

Москва24иещё 1

Московский зоопарк не доступен для посещения гостей 11 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

Московский зоопарк закрылся для посетителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Друзья! 11 апреля Московский зоопарк закрыт для посещения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что уже во вторник, 12 апреля, он снова будет открыт для посетителей.

Ранее стало известно, что в коллекции Московского зоопарка впервые за последние 50 лет появились дымчатые леопарды – хищники семейства кошачьих родом из Юго-Восточной Азии. Они занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые".

Также в столичном зоосаде накануне проснулись бурундуки. В Московском зоопарке живет пара бурундуков – самец и самка. Летом они могут жить поодиночке или иногда вместе, а зимуют бурундуки обязательно в разных вольерах.

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