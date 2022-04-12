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2 часа назад

В Москве впервые с апреля 2020 года выявили менее 500 случаев ковида за сутки

ТАССиещё 6

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 489 против 589 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В Москве впервые с 2020 года выявили менее 500 случаев ковида за сутки
Фото: ТАССТАСС

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 749 509 случаев заражения.

Число умерших в столице возросло на 18 против 19 днем ранее, до 42 928.

Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 994, до 2 555 538.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 171 против 238 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 964 622 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 1 189, до 940 576, число умерших - на 11, до 14 911.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 508 против 609 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 508 997 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 408, до 1 466 543. Число умерших возросло на 16, до 33 245.

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