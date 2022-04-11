В Москве создадут сервис по обмену информацией о производимой в России продукции

Власти Москвы работают над созданием сервиса, с помощью которого можно будет обмениваться информацией с другими субъектами России о выпускаемой продукции. Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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"По поручению мэра мы сейчас работаем с профильными департаментами столицы над созданием сервиса, который будет запущен в самое ближайшее время. Он позволит производить региональную интеграцию и обмен информацией о тех производствах и продукции, которая выпускается. И мы также занимаемся выстраиванием логистических цепочек", - сказал Овчинский.

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По его словам, если у кого-то не хватает комплектующих, сырья, или возникают проблемы в логистике, то в городе был создан сервис, который находит поставщиков не только на территории России, но и за рубежом, например, в Азии. За буквально первые две недели туда поступили 48 заявок от предприятий. Большинство из них уже отработано.

"Если к нам поступает запрос от предприятия на поиск поставщика или сырья, то ответ можно ожидать в тот же день. Если аналогов в России нет, то власти обращаются к зарубежным производителям. Это, естественно, может занять чуть больше времени", - пояснил Овчинский.

Как добавил глава департамента, власти Москвы надеются, что скоро будут приняты изменения в 44 федеральный закон о госзакупках, по которому существенно улучшатся для субъектов России возможности заключения офсетных контрактов. Если сейчас объем инвестиций ограничивается миллиардом, то будет 100 млн, что даст доступ на этот рынок средним предприятиям. Можно будет локализовывать не только гигантов, но и малый со средним бизнесом.

Работа с промпредприятиями

"Еще раз хотелось обратить внимание, что в самых критичных отраслях экономики для горожан была создана очень надежная база для того, чтобы не беспокоиться. За последние четыре года было заключено пять крупных офсетных контракта, которые были направлены в первую очередь на импортозамещение - это фармацевтика, детское питание. И сейчас городская система здравоохранения, горожане получают ту продукцию, которая локализована на территории города", - сказал Овчинский.

По его словам, за последние буквально 10 лет в Москве была создана очень компактная, но очень эффективная промышленная сфера, где сосредоточены достаточно высокотехнологичные и серьезные производства. Эти производства в том числе обеспечивают безопасность в продуктовой, медицинской и фармацевтической сферах. На сегодняшний день промышленность перестраивает свою логистическую базу, находит новых поставщиков, источники для получения сырья и комплектующих.

Руководитель департамента также подчеркнул, что текущая ситуация дает промышленности "окно возможностей". Многие бренды уходят с рынка, и для многих отечественных предприятий появляется база по сбыту своей продукции. Сейчас для тех отраслей промышленности, на которые не столь сильно обращали внимание до этого, например на индустрию красоты, есть возможность перестроиться.

"Поэтому можно сказать, что критически важные отрасли у нас защищены. Мы активно помогаем найти баланс там, где были разорваны логистические цепочки, где есть проблемы с сырьем. А для всей остальной промышленности есть большой ресурс для развития", - отметил Овчинский.

Меры поддержки

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, в столице создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Направления деятельности этой комиссии включают сохранение рабочих мест; вопросы, связанные с импортозамещением; вопросы, связанные с социальной поддержкой; и обеспечение занятости населения.

В Москве представлен большой перечень мер для поддержки промышленности. В связи с санкционными действиями в отношении России правительство Москвы выделило дополнительные 10 млрд рублей городскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Столичные предприятия могут направить средства на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты.