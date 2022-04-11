Акция по сохранению деревьев «ПаркАрт» начнется в Москве 15 апреля

Седьмой сезон природоохранной акции по сохранению деревьев «ПаркАрт» начнется в Москве 15 апреля. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы Официальный сайт Мэра Москвы

В рамках акции художники-волонтеры украшают больные деревья рисунками, которые не только красиво смотрятся, но и продлевают растению жизнь. Перед нанесением рисунка ствол насаждения подготавливают, а после покрывают безопасными акриловыми красками.

В этом году акция пройдет на 12 природных территориях: в Косинском и Измайловском лесопарках, природно-исторических парках «Тушинский», «Кузьминки-Люблино», заказниках «Химкинский», «Долгие пруды», «Лианозовский», «Алтуфьевский», «Северный», «Жулебинский», в парке усадьбы Архангельское-Тюриково и природном комплексе № 100. Нанести свой рисунок на дерево может каждый житель города — для этого нужно подать заявку для создания своей картины, а специалисты Мосприроды выберут лучшие лучшие работы, передает официальный сайт мэра Москвы.