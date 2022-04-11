Москвичи посетят около 100 памятников архитектуры в Дни культурного наследия

В Москве в Дни исторического и культурного наследия с 18 апреля по 31 мая можно будет посетить около 100 памятников архитектуры. Жителей ждет свыше 300 очных экскурсий, квестов и лекций, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дни исторического и культурного наследия пройдут в 22-й раз. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на портале «Узнай Москву». Она добавила, что специальную программу организаторы подготовили для детей: они смогут познакомиться с историей родного города в игровом формате.

Главная тема в 2022 году — «Эпохи московского наследия». Программа разделена на тематические и временные блоки, поэтому каждый из них будет иллюстрировать одну из эпох: «Москва под сводами», «Москва дворцовая», «Москва усадебная», «Москва эклектично-модерновая» и «Москва советская».

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, москвичи смогут посетить здания, где недавно завершилась реставрация. Это, к примеру, дом Третьяковых, Дом культуры «ГЭС-2», доходный дом купца Василия Быкова на 2-й Брестской улице и другие.Экскурсии пройдут по Высоко-Петровскому и Новоспасскому монастырям. В рамках акции также можно будет посетить особняки.