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7 часов назад

Москвичи посетят около 100 памятников архитектуры в Дни культурного наследия

РИАМОиещё 7

В Москве в Дни исторического и культурного наследия с 18 апреля по 31 мая можно будет посетить около 100 памятников архитектуры. Жителей ждет свыше 300 очных экскурсий, квестов и лекций, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Москвичи посетят около 100 памятников архитектуры в Дни культурного наследия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дни исторического и культурного наследия пройдут в 22-й раз. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на портале «Узнай Москву». Она добавила, что специальную программу организаторы подготовили для детей: они смогут познакомиться с историей родного города в игровом формате.

Главная тема в 2022 году — «Эпохи московского наследия». Программа разделена на тематические и временные блоки, поэтому каждый из них будет иллюстрировать одну из эпох: «Москва под сводами», «Москва дворцовая», «Москва усадебная», «Москва эклектично-модерновая» и «Москва советская».

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, москвичи смогут посетить здания, где недавно завершилась реставрация. Это, к примеру, дом Третьяковых, Дом культуры «ГЭС-2», доходный дом купца Василия Быкова на 2-й Брестской улице и другие.Экскурсии пройдут по Высоко-Петровскому и Новоспасскому монастырям. В рамках акции также можно будет посетить особняки.

Также для посетителей откроются Малый театр, Сандуновские бани и музей-усадьба Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице.

Новости Москвы,Василий Быков,Алексей Емельянов,
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