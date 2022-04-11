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57 минут назад

Предприятия Москвы смогут разместить товары на популярном маркетплейсе Китая

Москва24иещё 6

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что предприятия столицы смогут размещать товары на китайской онлайн-платформе WeChat.

Предприятия Москвы смогут разместить товары на популярном маркетплейсе Китая
Фото: DepositphotosDepositphotos

Прием заявок на новую программу поддержки экспортеров уже стартовал. Вице-мэр отметила, что число активных пользователей платформы, объединяющей соцсеть, мессенджер, маркетплейс и платежную систему, составляет более 1,2 миллиарда человек.

"На этой площадке будет работать магазин "Сделано в Москве". Московский экспортный центр профинансирует размещение там специальных карточек столичных брендов на срок не менее 10 месяцев", – уточнила Сергунина.

Экспортерам объяснят, как сертифицировать продукцию, зарегистрировать товарный знак, а также обеспечить рекламу и доставку своих изделий. Участие в программе могут принять индивидуальные предприниматели и компании, зарегистрированные не менее полугода назад. При этом у них не должно быть задолженностей. Также не допускаются предприятия, которые реорганизуются, ликвидируются или проходят процедуру банкротства.

Заявки можно оставить на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Ранее глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что МЭЦ может помочь предпринимателям найти заказчиков среди государств СНГ, стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

Новости Москвы,Алексей Фурсин,Наталья Сергунина,
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