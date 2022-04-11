Предприятия Москвы смогут разместить товары на популярном маркетплейсе Китая

"На этой площадке будет работать магазин "Сделано в Москве". Московский экспортный центр профинансирует размещение там специальных карточек столичных брендов на срок не менее 10 месяцев", – уточнила Сергунина.

Экспортерам объяснят, как сертифицировать продукцию, зарегистрировать товарный знак, а также обеспечить рекламу и доставку своих изделий. Участие в программе могут принять индивидуальные предприниматели и компании, зарегистрированные не менее полугода назад. При этом у них не должно быть задолженностей. Также не допускаются предприятия, которые реорганизуются, ликвидируются или проходят процедуру банкротства.