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4 часа назад

В Москве карты москвича начали выпускать с отечественным чипом

ТАССиещё 12

Чипы российского производства стали использовать для выпуска карт москвича. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

Карты москвича начали выпускать с российским чипом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С апреля карту москвича начали выпускать с чипом российского производства. Это позволит сократить сроки изготовления карт и даст возможность обрести независимость от импортных микросхем. Социальные карты с отечественным чипом будут выпущены для всех, кто подал заявление на их получение с 15 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

С помощью карты москвича по-прежнему можно будет записываться к врачу через информационные киоски в поликлиниках, пользоваться бесплатным или льготным проездом в общественном транспорте Москвы и Московской области и в пригородном железнодорожном транспорте. Также на обновленную карту пользователи смогут записать единый читательский билет и установить сервис "Москвенок".

"По карте москвича с российской микросхемой горожанам, как и раньше, доступны скидки в аптеках, магазинах, кафе, медицинских и спортивных учреждениях, на автозаправках и в других точках торговли и обслуживания, участвующих в программе лояльности. Сейчас у программы более 7,5 тыс. партнеров. Сохранится также возможность получения социального сертификата - электронного купона, записанного на карту москвича, которым можно расплачиваться за определенные товары в магазинах", - говорится в сообщении.

Единственное отличие новой карты - отсутствие возможности привязать ее к банковскому счету. Обновленная карта не предназначена для оплаты услуг и покупок, получения стипендий, пенсий, социальных пособий, перевода денег.

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