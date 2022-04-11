Карты москвича начали выпускать с российским чипом

"По карте москвича с российской микросхемой горожанам, как и раньше, доступны скидки в аптеках, магазинах, кафе, медицинских и спортивных учреждениях, на автозаправках и в других точках торговли и обслуживания, участвующих в программе лояльности. Сейчас у программы более 7,5 тыс. партнеров. Сохранится также возможность получения социального сертификата - электронного купона, записанного на карту москвича, которым можно расплачиваться за определенные товары в магазинах", - говорится в сообщении.