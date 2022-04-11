Москвичей старше 50 лет пригласили на курсы по мерчандайзингу

Центр занятости «Моя карьера» совместно с Ассоциацией торгового маркетинга открыли бесплатную «Школу мерчандайзера» для жителей Москвы старше пятидесяти лет. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
— «Школа мерчандайзера» — это отличная возможность попробовать себя в чем-то новом, найти официальную работу рядом с домом и с удобным графиком, — рассказала руководитель программы «5.0» центра занятости «Моя карьера» Лариса Антонова.
Занятия начнутся 19 апреля. Теорию будут преподавать представители мерчандайзинговых агентств и производителей продуктов питания, а также опытные профессионалы. Слушатели курса узнают, что такое маркетинг, какие бывают категории продукции и разберутся с системой отчетности.
Примечательно, что полученные знания участники курса закрепят в продуктовых магазинах, а после обучения слушателям предложат актуальные вакансии в сфере мерчандайзинга в столице, передает официальный сайт мэра Москвы.
7 апреля стало известно, что в центре «Профессионал» стартует порядка 40 курсов по самым актуальным направлениям в сферах IT, интернет-коммуникаций, финансов, продаж, образования, административной работы и так далее.