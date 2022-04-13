Москвичам пообещали облачную погоду и дождь

Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет 8-10 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.