Москвичам пообещали облачную погоду и дождь

Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 8-10 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса.
Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 5 - плюс 15 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.