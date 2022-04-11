Несколько улиц столицы перекроют из-за транспортного обслуживания кладбищ

В воскресенье, 17 апреля, на нескольких улицах города будут введены перекрытия из-за транспортного обслуживания кладбищ. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы .

Так, перекрыты будут ряд улиц, прилегающих к станциями метро "Юго-западная", " Выхино", "Речной вокзал", "Тушинская", "Шипиловская" и "Красногвардейская". Также вводится запрет на парковки в районе Пятницкого и Волоколамского шоссе.