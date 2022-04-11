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50 минут назад

С 17 апреля ряд улиц в Москве перекроют из-за транспортного обслуживания кладбищ

Российская Газетаиещё 3

В воскресенье, 17 апреля, на нескольких улицах города будут введены перекрытия из-за транспортного обслуживания кладбищ. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Несколько улиц столицы перекроют из-за транспортного обслуживания кладбищ
Фото: ТАССТАСС

Так, перекрыты будут ряд улиц, прилегающих к станциями метро "Юго-западная", " Выхино", "Речной вокзал", "Тушинская", "Шипиловская" и "Красногвардейская". Также вводится запрет на парковки в районе Пятницкого и Волоколамского шоссе.

Ограничения продлятся до 3 мая.

"Будьте внимательны, заранее планируйте маршрут", - сообщает департамент.

Департамент транспорта Москвы
Новости Москвы,Безопасность,День космонавтики,
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