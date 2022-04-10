Собянин: Москва не планирует снижать объемы строительства

Темпы и объемы строительства в столице снижаться не будут. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в воскресенье, 10 апреля.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы Пресс-служба мэра и правительства Москвы

— В этом году планируем построить 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе почти 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Введем в эксплуатацию больше 330 объектов: жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, спорта. Около половины строят инвесторы, — отметил глава города.

Собянин добавил, что в планах столичных властей продолжить масштабные программы развития бывших промзон, реновации, комплексного освоения территорий ТиНАО. В рамках транспортного развития планируется закончить 91 километр дорог, 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов. А также первую очередь Северо-Восточной хорды от Бусиновской развязки до Косинской эстакады и развязки на пересечении МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе.

В столице активно продолжат строить метро и Московские центральные диаметры (МЦД). По словам мэра, к концу года откроется девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ), ТПУ «Печатники» и «Марьина роща».

Собянин отметил, что строительный сектор дает рабочие места многим отраслям: производителям отечественных стройматериалов, сферам ЖКХ, логистики и многое другое.