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1 час назад

Собянин: Москва не планирует снижать объемы строительства

Вечерняя Москваиещё 5

Темпы и объемы строительства в столице снижаться не будут. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в воскресенье, 10 апреля.

Собянин: Москва не планирует снижать объемы строительства
Фото: Пресс-служба мэра и правительства МосквыПресс-служба мэра и правительства Москвы

— В этом году планируем построить 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе почти 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Введем в эксплуатацию больше 330 объектов: жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, спорта. Около половины строят инвесторы, — отметил глава города.

Собянин добавил, что в планах столичных властей продолжить масштабные программы развития бывших промзон, реновации, комплексного освоения территорий ТиНАО. В рамках транспортного развития планируется закончить 91 километр дорог, 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов. А также первую очередь Северо-Восточной хорды от Бусиновской развязки до Косинской эстакады и развязки на пересечении МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе.

В столице активно продолжат строить метро и Московские центральные диаметры (МЦД). По словам мэра, к концу года откроется девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ), ТПУ «Печатники» и «Марьина роща».

Собянин отметил, что строительный сектор дает рабочие места многим отраслям: производителям отечественных стройматериалов, сферам ЖКХ, логистики и многое другое.

8 апреля мэр Москвы рассказал о реконструкции участка железной дороги около Площади трех вокзалов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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