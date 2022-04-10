В начале недели в Москве выпадет больше трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Дожди обрушатся на город с утра понедельника.

«Начало недели в Центральной России ознаменуется сильными и продолжительными осадками с пиком интенсивности днем в понедельник и ночью во вторник», - сказал синоптик.

По его словам, виновником станет атмосферный фронт, связанный с черноморским циклоном. Он обеспечит аномальность и долговременность ненастья.

Дожди прекратятся только к утру четверга. До конца недели будет относительно солнечно и сухо.