Собянин рассказал о масштабной весенней уборке столицы

Коммунальные службы Москвы в полную силу продолжают масштабную весеннюю уборку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 10 апреля.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы Пресс-служба мэра и правительства Москвы

— Во дворах приводят в порядок детские и спортивные площадки, лавочки. Промывают дорожные знаки, тоннели, мосты. Отдельная работа — мойка памятников и подготовка фонтанов, — рассказал он.

Собянин также напомнил, что на 16 апреля в Москве запланирован традиционный городской субботник, написал мэр в своем Telegram-канале.

Апрель будет достаточно неустойчивым и богатым на осадки, число которых превысит месячную норму. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 7 апреля, глава города рассказал о появлении новых проектов ВДНХ. Так, там недавно прошло открытие Музея городского хозяйства, гастрономической площадки на 150 мест и других новых павильонов.