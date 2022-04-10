В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
2 часа назад

Собянин рассказал о масштабной весенней уборке столицы

Вечерняя Москваиещё 4

Коммунальные службы Москвы в полную силу продолжают масштабную весеннюю уборку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 10 апреля.

Собянин рассказал о масштабной весенней уборке столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства МосквыПресс-служба мэра и правительства Москвы

— Во дворах приводят в порядок детские и спортивные площадки, лавочки. Промывают дорожные знаки, тоннели, мосты. Отдельная работа — мойка памятников и подготовка фонтанов, — рассказал он.

Собянин также напомнил, что на 16 апреля в Москве запланирован традиционный городской субботник, написал мэр в своем Telegram-канале.

Апрель будет достаточно неустойчивым и богатым на осадки, число которых превысит месячную норму. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 7 апреля, глава города рассказал о появлении новых проектов ВДНХ. Так, там недавно прошло открытие Музея городского хозяйства, гастрономической площадки на 150 мест и других новых павильонов.

Также Собянин рассказал о планах по благоустройству Южного округа столицы на текущий год. По его словам, улучшение округа по разным направлениям пройдет в Зябликове, районе Орехово-Борисово Северное и Чертанове Центральном.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители