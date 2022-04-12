В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
2 часа назад

Москвичей предупредили о рисках при встрече с черной курицей

Мослентаиещё 1

В группе «ВКонтакте» «Планета Кунцево» опубликовали фото, на котором изображена курица, обитательница одного из столичных дворов этого района. Москвич в комментариях предупредил соседей о рисках при встрече с птицей черной масти.

Москвичей предупредили о рисках при встрече с черной курицей
Фото: страница «Планета Кунцево» во «ВКонтакте»страница «Планета Кунцево» во «ВКонтакте»

Фолловер сообщества отметил, что черных куриц обычно используют колдуны в своих ритуалах. По словам мужчины, маги привозят птицу в определенное место, выпускают ее, и первый человек, который возьмет ее в руки, обречет себя на несчастья и болезни.

«Если к ней подойти с иконой или крестом — она будет кудахтать и рваться прочь», — добавил пользователь.

В ответ на это подписчики с юмором предположили, что, вероятно, если с крестом подойти к белой курице, она молча попросится на руки сама. Кроме того, в комментариях пошутили, что птица наверняка просто сбежала из местной сети быстрого питания, где закуски готовят в основном из куриного филе. Однако позже в комментарии пришел хозяин пернатой и заявил, что это его птица и гуляет она под присмотром.

Ранее москвичей предупредили об опасности разбросанных в парке монет.

Новости Москвы,Садоводство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители