Москвичей предупредили о рисках при встрече с черной курицей

Фолловер сообщества отметил, что черных куриц обычно используют колдуны в своих ритуалах. По словам мужчины, маги привозят птицу в определенное место, выпускают ее, и первый человек, который возьмет ее в руки, обречет себя на несчастья и болезни.

В ответ на это подписчики с юмором предположили, что, вероятно, если с крестом подойти к белой курице, она молча попросится на руки сама. Кроме того, в комментариях пошутили, что птица наверняка просто сбежала из местной сети быстрого питания, где закуски готовят в основном из куриного филе. Однако позже в комментарии пришел хозяин пернатой и заявил, что это его птица и гуляет она под присмотром.