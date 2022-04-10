«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за дождя. Он будет действовать с понедельника, 11 апреля, до утра вторника, 12 апреля. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщил Гидрометцентр России .

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на этой неделе. По его словам, в столице с утра понедельника до утра вторника выпадет более трети месячной нормы осадков. Дожди прекратятся только к утру четверга. Тишковец связал причину непогоды с черноморским циклоном, атмосферный фронт которого, застряв в параллельных потоках, потеряет свою подвижность и зависнет над столичным регионом.