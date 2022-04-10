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1 час назад

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за дождя

Вечерняя Москваиещё 8

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за дождя. Он будет действовать с понедельника, 11 апреля, до утра вторника, 12 апреля. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщил Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва

— Москва. Погода потенциально опасна. Дождь, местами сильный. Период предупреждения: с 21:00 11 апреля до 10:00 12 апреля, — говорится в сообщении.

В Московской области предупреждение действует с 9:00 понедельника до 10:00 вторника.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на этой неделе. По его словам, в столице с утра понедельника до утра вторника выпадет более трети месячной нормы осадков. Дожди прекратятся только к утру четверга. Тишковец связал причину непогоды с черноморским циклоном, атмосферный фронт которого, застряв в параллельных потоках, потеряет свою подвижность и зависнет над столичным регионом.

9 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее время снег в столице полностью растает.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,
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