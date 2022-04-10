Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве

Дневные температуры в начале недели поднимутся до 10–14 градусов тепла. Об этом "Вечерней Москве" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

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По словам синоптика, заморозков ожидать не стоит. Минимальные ночные температуры на неделе не будут ниже +3...+5 градусов. В частности, в понедельник температура будет на уровне +6...+8 градусов.

Во вторник она поднимется до +10...+14 градусов. Тем не менее, в среду дневные температуры могут опуститься до +8...+9 градусов из-за фронтального раздела. Также в конце недели показатели могут снизиться до +5...+6 градусов.

Как отметил Шувалов, в течение недели возможно выпадение осадков в виде дождя. Наиболее вероятно – в понедельник, среду и четверг.