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3 часа назад

Летучие мыши начали выходить из спячки в Москве

Москва24

На природных территориях столицы можно будет увидеть летучих мышей уже в апреле и мае. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Летучие мыши начали выходить из спячки в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты Мосприроды отметили, что первыми из спячки выйдут двухцветный кожан, ушан, водяная ночница и ночница Брандта. Уточняется, что они занесены в Красную книгу столицы. Самым редким считается двухцветный кожан. Он занесен в Красную книгу города под первой категорией. Эксперты подчеркивают, что летучие мыши приносят пользу людям – за час съедают более 200 вредных насекомых.

Ранее сообщалось, что некоторые животные уже вышли из зимней спячки в Московском зоопарке. Так, в зоосаде недавно проснулись бурундуки. Отмечается, что из-за суровой зимы животные долго не засыпали и часто просыпались. Также вышли из спячки еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. Спячка животных зимой не является глубокой. Еноты забиваются кучей в один домик и засыпают, но в солнечные дни могут проснуться и выйти на поиски еды.

До этого в зоосаде проснулись 30-летняя камчатская бурая медведица Роза и ее сосед, 28-летний гималайский медведь Аладдин. Отмечается, что хищники покинули свои берлоги на неделю раньше положенного срока из-за резкого потепления в столице.

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