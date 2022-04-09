В Москве начались работы по промывке фасадов зданий

На улицах Москвы начались работы по промывке фасадов зданий. В настоящий момент специалисты работают на внутренней стороне Садового кольца, Тверской и Тверской-Ямской улицах.
«Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов», — заявил заммэра столицы Пётр Бирюков, его слова приводит сайт «Москва 24».
Всего для промывки сооружений будет задействовано 300 автовышек.
Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.