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1 час назад

В Москве начались работы по промывке фасадов зданий

RT на русском

На улицах Москвы начались работы по промывке фасадов зданий. В настоящий момент специалисты работают на внутренней стороне Садового кольца, Тверской и Тверской-Ямской улицах.

В Москве начались работы по промывке фасадов зданий
Фото: © Ю. Иванко / Mos.ru© Ю. Иванко / Mos.ru

«Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов», — заявил заммэра столицы Пётр Бирюков, его слова приводит сайт «Москва 24».

Всего для промывки сооружений будет задействовано 300 автовышек.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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