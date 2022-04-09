В Москве рассказали об итогах форума «Госзаказ»

Москва приняла участие в форуме-выставке «Госзаказ», который состоялся 6 — 8 апреля на площадке инновационного центра «Сколково». Его участниками были эксперты, заказчики, поставщики, представители органов власти.

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Об этом сообщает НСН.

«Главной целью форума-выставки «Госзаказ» является создание для заказчиков и поставщиков более комфортной и удобной среды для ведения закупочной деятельности, привлечение новых участников, а также сокращение сроков закупочной деятельности на всех этапах», — заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Представители столицы поделились на форуме эффективными практиками по стабилизации расходов бюджета, сохранению действующих контрактов и долгосрочного спроса, а также эффективному импортозамещению.

На объединённом стенде московского правительства прошли собственные мероприятия. В частности, были представлены возможности расширения применения офсетных договоров и контрактов жизненного цикла.

Кроме того, посетители могли ознакомиться с продукцией резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва».