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1 час назад

В Москве рассказали об итогах форума «Госзаказ»

RT на русском

Москва приняла участие в форуме-выставке «Госзаказ», который состоялся 6 — 8 апреля на площадке инновационного центра «Сколково». Его участниками были эксперты, заказчики, поставщики, представители органов власти.

В Москве рассказали об итогах форума «Госзаказ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Главной целью форума-выставки «Госзаказ» является создание для заказчиков и поставщиков более комфортной и удобной среды для ведения закупочной деятельности, привлечение новых участников, а также сокращение сроков закупочной деятельности на всех этапах», — заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Представители столицы поделились на форуме эффективными практиками по стабилизации расходов бюджета, сохранению действующих контрактов и долгосрочного спроса, а также эффективному импортозамещению.

На объединённом стенде московского правительства прошли собственные мероприятия. В частности, были представлены возможности расширения применения офсетных договоров и контрактов жизненного цикла.

Кроме того, посетители могли ознакомиться с продукцией резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва».

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

Новости Москвы,Иван Щербаков,Тамара Фролова,Сколково,Госдума,Правительство Москвы,
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