В Москве 30 апреля пройдет традиционный мотопарад

Традиционный мотопарад в честь открытия сезона пройдет в Москве 30 апреля. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Маршрут начнется с проспекта Академика Сахарова. Участники проедут по Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту.

Закончится мероприятие в парке Ходынское поле. Там участников и гостей будет ждать мотофестиваль с развлекательной программой и выступлениями артистов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Руководитель ведомства Максим Ликсутов порекомендовал начать подготовку к мотосезону. Он отметил, что с начала 2018 года количество мотоциклистов увеличилось на 25 процентов, а сейчас в городе около 100 тысяч владельцев мотоциклов.

При этом число ДТП с мотоциклистами, как уточняется, падает. Самое типичное нарушение ПДД, приводящее к авариям, это превышение скорости, заключил Ликсутов.