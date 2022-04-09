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1 час назад

Мотопарад в честь открытия сезона пройдет в Москве 30 апреля

Вечерняя Москваиещё 2

Традиционный мотопарад в честь открытия сезона пройдет в Москве 30 апреля. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Москве 30 апреля пройдет традиционный мотопарад
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя МоскваНаталия Нечаева / Вечерняя Москва

Маршрут начнется с проспекта Академика Сахарова. Участники проедут по Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту.

Закончится мероприятие в парке Ходынское поле. Там участников и гостей будет ждать мотофестиваль с развлекательной программой и выступлениями артистов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Руководитель ведомства Максим Ликсутов порекомендовал начать подготовку к мотосезону. Он отметил, что с начала 2018 года количество мотоциклистов увеличилось на 25 процентов, а сейчас в городе около 100 тысяч владельцев мотоциклов.

При этом число ДТП с мотоциклистами, как уточняется, падает. Самое типичное нарушение ПДД, приводящее к авариям, это превышение скорости, заключил Ликсутов.

19 марта к подготовке перед новым сезоном приступили столичные мотогруппы спасателей.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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