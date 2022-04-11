В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
7 часов назад

В московских салонах красоты можно расплатиться сумками Chanel

Вести Подмосковьяиещё 1

Chanel попал в неприятную историю. Решив отказаться от российских покупателей, бренд поступил не так, что просто временно покинул Россию. Заграничные магазины Chanel решили не продавать вещи тем, кто имеет российское гражданство. Наиболее настойчивым россиянам предлагалось подписать документ, согласно которому те обещают не носить Chanel на территории России.

В московских салонах красоты можно расплатиться сумками Chanel
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данное решение вызвало общественный резонанс. В социальных сетях бренда теперь много русскоязычных комментаторов. Они уверяют, что их обидели таким русофобским поступком, что Chanel ничего не понимает в пиаре. Интернет-пользователи уверены, что бренд перестарался с попыткой унизить россиян. Теперь магазины Chanel разрисовывают изображениями с Адольфом Гитлером, а в Сети проводят флешмобы, где сумки от Chanel режут ножницами, колют их ножами, рвут руками и топчут ногами.

В Chanel делают вид, что ничего не происходит. В социальных сетях продолжают постить нейтральный контент. А между тем российские компании решили пропиариться на волне общей ненависти к Chanel. Теперь в одном из московских салонов красоты принимают оплату сумками вышеуказанного бренда. Можно сделать бьюти-процедуру в обмен на аксессуар Chanel.

Есть те, кто отказывается уничтожать вещи от Chanel. Яна Рудковская, например, говорит, что они ей дороги как память. Интернет-пользователи уверены, что после извинений от бренда Рудковская снова станет его главной поклонницей. Пока Яна не устает напоминать о том, как ее огорчили и как она вложила в Chanel более 1 млн евро.

Новости Москвы,Новости регионов,Яна Рудковская,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители