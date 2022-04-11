В московских салонах красоты можно расплатиться сумками Chanel

Chanel попал в неприятную историю. Решив отказаться от российских покупателей, бренд поступил не так, что просто временно покинул Россию. Заграничные магазины Chanel решили не продавать вещи тем, кто имеет российское гражданство. Наиболее настойчивым россиянам предлагалось подписать документ, согласно которому те обещают не носить Chanel на территории России.

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Данное решение вызвало общественный резонанс. В социальных сетях бренда теперь много русскоязычных комментаторов. Они уверяют, что их обидели таким русофобским поступком, что Chanel ничего не понимает в пиаре. Интернет-пользователи уверены, что бренд перестарался с попыткой унизить россиян. Теперь магазины Chanel разрисовывают изображениями с Адольфом Гитлером, а в Сети проводят флешмобы, где сумки от Chanel режут ножницами, колют их ножами, рвут руками и топчут ногами.

В Chanel делают вид, что ничего не происходит. В социальных сетях продолжают постить нейтральный контент. А между тем российские компании решили пропиариться на волне общей ненависти к Chanel. Теперь в одном из московских салонов красоты принимают оплату сумками вышеуказанного бренда. Можно сделать бьюти-процедуру в обмен на аксессуар Chanel.