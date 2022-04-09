Московские дороги промоют шампунем

«Традиционно весной в городе проводится промывка дорог специальным шампунем, который помогает удалить мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», — процитировали на сайте заместителя мэра города Петра Бирюкова. Член правительства столицы отметил, что такой шампунь абсолютно безопасен для окружающей среды, он не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.