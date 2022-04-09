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1 час назад

Московские дороги промоют шампунем

Мослентаиещё 7

После зимы московские дороги промоют специальным средством — дорожным шампунем. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столицы.

Московские дороги промоют шампунем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Традиционно весной в городе проводится промывка дорог специальным шампунем, который помогает удалить мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», — процитировали на сайте заместителя мэра города Петра Бирюкова. Член правительства столицы отметил, что такой шампунь абсолютно безопасен для окружающей среды, он не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.

Уточняется, что сотрудниками коммунальных служб будут промыты все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. В недоступных для техники местах процесс будет выполняться вручную.

Ранее сообщалось, что уличное освещение Москвы перевели на новый режим работы.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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