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2 часа назад

Названы округа Москвы с наименьшей продолжительностью парковки

Вечерняя Москва

Администратор московского парковочного пространства (ГКУ «АМПП») перечислил столичные округа с наименьшей продолжительностью парковки.

Названы округа Москвы с наименьшей продолжительностью парковки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным пресс-службы организации, в среднем москвичи оставляют автомобиль на платной парковке не дольше, чем на 1 час. На бесплатной это время в среднем составляет 6 часов. В связи с этим на платных парковках автомобилистам проще найти свободные места.

Быстрее всего найти место для автомобиля можно в районе Восточном Измайлове, что зафиксировали самую непродолжительную парковку. Водители оставляют личный транспорт в среднем лишь на 35 минут. В центре столицы лидером оказался Арбат — в этом районе паркуются приблизительно на 46 минут.

Недавние изменения тарифов позволяют освобождать места быстрее даже на самых загруженных парковках, уточнили в организации. Это помогает эффективнее использовать платные парковки и распределять потоки машин, уточнили в ГКУ «АМПП».

Ранее в организации сообщили, что более 60 процентов столичных автомобилистов оформляют парковочные разрешения через портал mos.ru.

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