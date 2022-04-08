Численность жителей Москвы увеличилась более чем на миллион человек с 2010 года

Согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, число жителей Москвы составляет порядка 13 млн человек. В 2010 году эта цифра была примерно на 1,3 млн меньше, сообщили в Росстате.

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"По предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность жителей Москвы составила чуть более 13 млн человек. В 2010 году было 11,7 млн человек. В Московской области, по новым данным, проживает порядка 9 млн человек, в 2010 цифра была 7,7 млн", - сообщили журналистам в Росстате.

Наибольший прирост населения по отношению и к предыдущей переписи, и к текущей оценке населения по административным данным также предварительно зафиксирован в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

"В Краснодарском крае численность увеличилась с 5,2 млн в 2010 году до примерно 5,8 млн в 2021 году. В Санкт-Петербурге раньше было 4,9 млн, теперь порядка 5,6 млн", - добавили в ведомстве.

По предварительной оценке, более чем в 20 регионах страны перепись показывает превышение численности населения над данными административного учета. При этом одновременно почти в 30 регионах численность населения, наоборот, сократилась по сравнению с текущей оценкой.

"Это многие регионы Дальневосточного федерального округа, Северокавказского, Северо-западного и Приволжского федеральных округов", - отметили в Росстате.