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2 часа назад

Численность жителей Москвы увеличилась более чем на миллион человек с 2010 года

ТАССиещё 2

Согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, число жителей Москвы составляет порядка 13 млн человек. В 2010 году эта цифра была примерно на 1,3 млн меньше, сообщили в Росстате.

Численность жителей Москвы увеличилась более чем на миллион человек с 2010 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность жителей Москвы составила чуть более 13 млн человек. В 2010 году было 11,7 млн человек. В Московской области, по новым данным, проживает порядка 9 млн человек, в 2010 цифра была 7,7 млн", - сообщили журналистам в Росстате.

Наибольший прирост населения по отношению и к предыдущей переписи, и к текущей оценке населения по административным данным также предварительно зафиксирован в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

"В Краснодарском крае численность увеличилась с 5,2 млн в 2010 году до примерно 5,8 млн в 2021 году. В Санкт-Петербурге раньше было 4,9 млн, теперь порядка 5,6 млн", - добавили в ведомстве.

По предварительной оценке, более чем в 20 регионах страны перепись показывает превышение численности населения над данными административного учета. При этом одновременно почти в 30 регионах численность населения, наоборот, сократилась по сравнению с текущей оценкой.

"Это многие регионы Дальневосточного федерального округа, Северокавказского, Северо-западного и Приволжского федеральных округов", - отметили в Росстате.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она продлилась до 20 декабря.

Новости Москвы,Росстат,Правительство РФ,
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