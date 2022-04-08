Стала известна причина ночных поездок Сталина на московское кладбище

Семье главы советского правительства Иосифа Сталина принадлежит один из самых больших участков на Новодевичьем кладбище в Москве. Чаще всего Сталин посещал могилу жены, Надежды Аллилуевой. Об этом «Мосленте» рассказала старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник.
Автором надгробия для могилы Аллилуевой стал скульптор Иван Шадр, известный по работам «Девушка с веслом» и «Булыжник — оружие пролетариата».
"По замыслу скульптора у надгробия были высажены березы и плакучие ивы, стояла мраморная скамейка, над которой устроили трельяж из вьющихся роз. Рядом был зеленый газон и неподалеку от памятника вырыли небольшой квадратный бассейн с неподвижным прозрачным водным стеклом. Это было место уединения, размышлений, которые навевали мысли о жизни и смерти", - рассказала Скрыпник.
Именно это место, по словам собеседницы, Сталин посещал ночью. Для него в стене некрополя был сделан специальный въезд. Эксперт добавила, что немного наискосок от семейного захоронения по сей день стоят всегда закрытые ворота.
«Когда позже здесь стали хоронить других родственников Аллилуевой, деревья постепенно вырубили, пруд и газон исчезли. Сейчас это захоронение очень плотно заставлено мемориальными досками», — заключила сотрудник Музея Москвы.
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