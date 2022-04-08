В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
1 час назад

Стала известна причина ночных поездок Сталина на московское кладбище

Мослента

Семье главы советского правительства Иосифа Сталина принадлежит один из самых больших участков на Новодевичьем кладбище в Москве. Чаще всего Сталин посещал могилу жены, Надежды Аллилуевой. Об этом «Мосленте» рассказала старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник.

Стала известна причина ночных поездок Сталина на московское кладбище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автором надгробия для могилы Аллилуевой стал скульптор Иван Шадр, известный по работам «Девушка с веслом» и «Булыжник — оружие пролетариата».

"По замыслу скульптора у надгробия были высажены березы и плакучие ивы, стояла мраморная скамейка, над которой устроили трельяж из вьющихся роз. Рядом был зеленый газон и неподалеку от памятника вырыли небольшой квадратный бассейн с неподвижным прозрачным водным стеклом. Это было место уединения, размышлений, которые навевали мысли о жизни и смерти", - рассказала Скрыпник.

Именно это место, по словам собеседницы, Сталин посещал ночью. Для него в стене некрополя был сделан специальный въезд. Эксперт добавила, что немного наискосок от семейного захоронения по сей день стоят всегда закрытые ворота.

«Когда позже здесь стали хоронить других родственников Аллилуевой, деревья постепенно вырубили, пруд и газон исчезли. Сейчас это захоронение очень плотно заставлено мемориальными досками», — заключила сотрудник Музея Москвы.

Ранее была раскрыта причина популярности Новодевичьего кладбища среди интеллигенции.

Новости Москвы,Надежда Аллилуева,Иван Шадр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители