Стала известна причина ночных поездок Сталина на московское кладбище

"По замыслу скульптора у надгробия были высажены березы и плакучие ивы, стояла мраморная скамейка, над которой устроили трельяж из вьющихся роз. Рядом был зеленый газон и неподалеку от памятника вырыли небольшой квадратный бассейн с неподвижным прозрачным водным стеклом. Это было место уединения, размышлений, которые навевали мысли о жизни и смерти", - рассказала Скрыпник.