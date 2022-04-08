Появилось видео пожара в ТЦ «Райкин Плаза» в Москве

В торговом центре «Райкин Плаза» в Москве произошел пожар. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с места происшествия.
Возгорание возникло на третьем этаже торгового заведения. Уточняется, что людей из здания эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.
Сейчас на месте ЧП работают пожарные. Причины и все обстоятельства случившегося выясняются. В районе пожара на Третьем транспортном кольце образовался небольшой затор, водителей просят искать пути объезда.