Столичные власти рассказали о работе технополиса «Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о работе технополиса «Москва».

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Об этом сообщает kp.ru.

«Резиденты ОЭЗ Москвы за время своей работы на площадках особой экономической зоны произвели продукции различных отраслей на сумму более 100 млрд рублей», — отметил Ефимов.

По его словам, предприятия технополиса обладают мощными компетенциями в микроэлектронике и биотехнологиях.

Как отметил вице-мэр, в микроэлектронный кластер ОЭЗ входят свыше 30 резидентов, в кластер медицинских технологий и биофармацевтики — более 20.

Ещё несколько резидентов представляют IT-сектор.