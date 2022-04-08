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2 часа назад

Москвичей попросили не парковать авто под деревьями из‑за порывистого ветра

РИАМО

Жителям Москвы следует проявить аккуратность в связи с порывистым ветром, который ожидается в городе после 15 часов в пятницу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Москвичей попросили не парковать авто под деревьями из‑за порывистого ветра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 18 м/с, возможен дождь. Воздух в столице прогреется до плюс 14-16 градусов.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице и не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.

На пятницу в мегаполисе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра.

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