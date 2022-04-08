В Москве запустят цикл практических тренингов для врачей

"С 9 апреля 2022 года для врачей городских медицинских организаций стартует цикл открытых тренингов по таким специальностям, как акушерство и гинекология, оториноларингология, офтальмология, кардиология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, хирургия, эндоскопия, фтизиатрия и прочим. Мультипрофильная симуляционная среда, организованная в Кадровом центре, становится доступна для медицинских работников столичной системы здравоохранения не только в рамках образовательного блока и оценочных процедур, но и в рамках открытых занятий", - говорится в сообщении.