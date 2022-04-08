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56 минут назад

В Москве запустят цикл практических тренингов для врачей

ТАСС

На базе Кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы 9 апреля начинается цикл практических тренингов для врачей столичных медицинских организаций. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба департамента.

В Москве запустят цикл практических тренингов для врачей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 9 апреля 2022 года для врачей городских медицинских организаций стартует цикл открытых тренингов по таким специальностям, как акушерство и гинекология, оториноларингология, офтальмология, кардиология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, хирургия, эндоскопия, фтизиатрия и прочим. Мультипрофильная симуляционная среда, организованная в Кадровом центре, становится доступна для медицинских работников столичной системы здравоохранения не только в рамках образовательного блока и оценочных процедур, но и в рамках открытых занятий", - говорится в сообщении.

Продолжительность тренинга составляет до 2 часов на каждого человека. В течение этого времени у врачей будет возможность отработать различные манипуляции по своему профилю на новейшем симуляционном оборудовании. Так, специалисты ультразвуковой диагностики смогут улучшать свои навыки обследования пациентов с различными, даже самыми редкими патологиями, на современных УЗИ-аппаратах и реалистичных манекенах.

Специалисты хирургического профиля могут развивать навыки проведения малоинвазивных процедур. Врачи-урологи и гинекологи получат возможность проработать диагностические и оперативные вмешательства в моделируемой виртуальной среде.

Количество тренингов не ограничено и зависит только от желания специалиста и его стремления к саморазвитию. По итогам тренинга участники получат оценку своих навыков.

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