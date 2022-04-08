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44 минуты назад

В Москве в преддверии Дня космонавтики почистили памятник Юрию Гагарину

ТАССиещё 1

Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве очистили от загрязнений в преддверии Дня космонавтики. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра столицы Петр Бирюков.

Памятник Гагарину помыли в преддверии Дня космонавтики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Монумент, установленный более 40 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. Вначале специалисты промыли памятник водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - сказал Бирюков.

Как уточнили в комплексе городского хозяйства, работу провела бригада из пяти специалистов комплекса, были задействованы автогидроподъемники и поливомоечные машины.

Высота монумента составляет 42,5 м. Общий вес вместе с разместившейся у ног героя копией спускаемого аппарата "Восток" - 12 тонн. Фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков, этот материал применяется в строительстве космических кораблей и самолетов.

Новости Москвы,Юрий Гагарин,Петр Бирюков,
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