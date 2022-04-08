Памятник Гагарину помыли в преддверии Дня космонавтики

Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве очистили от загрязнений в преддверии Дня космонавтики. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра столицы Петр Бирюков.
"Монумент, установленный более 40 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. Вначале специалисты промыли памятник водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - сказал Бирюков.
Как уточнили в комплексе городского хозяйства, работу провела бригада из пяти специалистов комплекса, были задействованы автогидроподъемники и поливомоечные машины.
Высота монумента составляет 42,5 м. Общий вес вместе с разместившейся у ног героя копией спускаемого аппарата "Восток" - 12 тонн. Фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков, этот материал применяется в строительстве космических кораблей и самолетов.