В Москве пройдет кинолагерь для подростков «Твоя киноистория»

Культурнаый центр «Цех» объявил о наборе в бесплатный лагерь для подростков «Твоя киноистория». Он позволит подросткам попробовать себя во всех кинопрофессиях и снять собственный клип.

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Смена пройдет с 8 по 19 апреля. Все 10 дней подростки будут изучать актерское мастерство, монтаж, основы компьютерной графики, сценарное мастерство и основы режиссуры. Это поможет школьникам определиться с дальнейшим профессиональным выбором.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Заявки на летнюю смену нужно подать до 30 июня. Возраст участников 13-17 лет.