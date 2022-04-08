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2 часа назад

В Москве пройдет кинолагерь для подростков «Твоя киноистория»

Моя Москва.онлайн

Культурнаый центр «Цех» объявил о наборе в бесплатный лагерь для подростков «Твоя киноистория». Он позволит подросткам попробовать себя во всех кинопрофессиях и снять собственный клип.

В Москве пройдет кинолагерь для подростков «Твоя киноистория»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смена пройдет с 8 по 19 апреля. Все 10 дней подростки будут изучать актерское мастерство, монтаж, основы компьютерной графики, сценарное мастерство и основы режиссуры. Это поможет школьникам определиться с дальнейшим профессиональным выбором.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Заявки на летнюю смену нужно подать до 30 июня. Возраст участников 13-17 лет.

В прошлом году Культурный центр «Цех» проводил аналогичную смену городского кинолагеря «Лучшая версия меня». Ней приняло участие 50подростков. По итогу занятий ребята сняли полноценный музыкальный клип.

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