Названы условия для переименования Лукова переулка в переулок Жириновского

«Есть соответствующий закон в Москве. Если он соблюдается, то все, в принципе, возможно. Для начала должны проголосовать и выразить согласие с переименованием депутаты местного самоуправления, а также жители близлежащих домов. И потом обязательно нужно будет уточнить, имеет ли предыдущее название историческое значение. Если это так, то в Москве не переименовывают. Понятно, что у партии есть средства для проведения конкурса, и то, насколько быстро могут переименовать, зависит от энергии тех, кто принесет данное предложение», — объяснил Герасимов.