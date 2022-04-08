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3 часа назад

Названы условия для переименования Лукова переулка в переулок Жириновского

Мослента

В ответ на предложение представителей ЛДПР переименовать Луков переулок в Москве в переулок Жириновского председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал «Газете.Ru» необходимые условия для реализации этой идеи. За принятие решения должны проголосовать муниципальные депутаты и местные жители.

Названы условия для переименования Лукова переулка в переулок Жириновского
Фото: ВикипедияВикипедия

«Есть соответствующий закон в Москве. Если он соблюдается, то все, в принципе, возможно. Для начала должны проголосовать и выразить согласие с переименованием депутаты местного самоуправления, а также жители близлежащих домов. И потом обязательно нужно будет уточнить, имеет ли предыдущее название историческое значение. Если это так, то в Москве не переименовывают. Понятно, что у партии есть средства для проведения конкурса, и то, насколько быстро могут переименовать, зависит от энергии тех, кто принесет данное предложение», — объяснил Герасимов.

При этом он добавил, что в Мосгордуму еще не поступало предложении о переименовании переулка.

Ранее, 6 апреля, стало известно о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

Новости Москвы,Евгений Герасимов,Владимир Жириновский,Мосгордума,ЛДПР,
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